تحذير خطير من "البراكس".. "الآتي أعظم والسواد آت"

قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إنّ “الذهاب إلى تحرير استيراد البنزين يزيد من الضغط والأزمات”.

وأضاف في حديث عبر قناة الـ”MTV”: “سنشهد في الأيام المقبلة ارتفاعاً جنونياً بسعر الدولار، كما سنشهد ارتفاعاً بأسعار النفط عالمياً”.

كما حذر من أن: “الآتي أعظم والسواد آت، ويجب على مصرف لبنان تأمين الدولار كي نتمكّن من الاستمرار”.

وتابع: “لا نريد للشعب الوقوف مرّة أخرى بالطوابير على المحطات ونطالب بأن يصدر جدول أسعار المحروقات أكثر من مرّتين أو 3 في الأسبوع”.

من جانبه أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أن “العادة كانت أن يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية مرة واحدة في الأسبوع بينما اليوم أصبح يصدر جدولان أسبوعيا لا بل قد يصل الى ثلاث جداول وفق تطور أسعار الدولار وطلب التجار والمنطق يقول إن على الدولة أن تلحق الشعب وتحافظ على قدرته الشرائية لا أن تلحق التجار بما يقررونه دون الالتفات الى وجع الناس”.