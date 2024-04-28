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تحذير عاجل للسائقين: الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار

منذ ساعتين
الطقس - تعبيرية

الطقس - تعبيرية

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توجّهت غرفة التحكم المروري بنداء عاجل إلى السائقين، الأحد 28 نيسان/أبريل 2024، حيث حثّتهم فيه على ضرورة التحلي بالحذر وتقليل السرعة أثناء القيادة.

وفي التفاصيل، طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظرًا لتساقط الأمطار الخفيفة، التي أدت إلى وقوع حوادث مرورية وانزلاقات خطيرة.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى توقع تساقط أمطار متفرقة في لبنان يوم الأحد، مع استمرار هذه الأحوال الجوية لليومين القادمين.

تأتي هذه التحذيرات في إطار الحفاظ على سلامة السائقين والمارة، وتهدف إلى توعيتهم بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال القيادة في ظروف الطقس السائدة. وتعكس استجابة السلطات المعنية للتغيرات الجوية المفاجئة، وتحث على اليقظة والحذر لتفادي وقوع المشاكل والحوادث.

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