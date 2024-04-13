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تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟

منذ 18 دقيقة
السفارة الأمريكية في بيروت

السفارة الأمريكية في بيروت

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أطلقت السفارة الأميركية في لبنان تحذيرا عاجلا لمواطنيها، حثتهم فيه على تجنب زيارة الحدود مع فلسطين المحتلة والحدود اللبنانية – السورية، بالإضافة إلى مخيمات النازحين السوريين، نظرا للأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة.

وأشارت السفارة الأميركية إلى أهمية متابعة المستجدات الأمنية عبر موقع Travel.State.Gov للبقاء على اطلاع دائم بآخر التطورات.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، وتعكس الحرص على سلامة مواطني الولايات المتحدة المتواجدين في لبنان.

وتجددت الدعوة من السفارة الأميركية لمواطنيها بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن ذات الاحتمالات الأمنية المرتفعة في لبنان خلال هذه الفترة المتوترة.

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