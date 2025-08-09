السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير عاجل من قيادة الجيش: الوضع الأمني دقيق!

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 12:47 مساءً
قيادة الجيش اللبناني

قيادة الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات استثنائية في المرحلة الراهنة، ولا سيما استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته للسيادة الوطنية، إلى جانب الوضع الأمني الدقيق، ظهرت دعوات من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.

تحذّر قيادة الجيش المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج.

إنّ الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويؤكد ضرورة تحلّي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا.

    المزيد من أخبار لبنان

    مقياس درجات الحرارة
    موجة حرّ شديدة تضرب لبنان.. والحرارة تلامس الـ45
    وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد
    وزيرة الشؤون: مساعدات نقدية لـ260 ألف لبناني متضرر من العدوان الإسرائيلي
    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون يؤكد: لا تراجع عن سحب السلاح!

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!