الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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تحذير فرنسيّ.. الوضع خطر وإذا غرق لبنان في الحرب فلن يتعافى

منذ 19 ثانية
كاترين كولونا

كاترين كولونا

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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنّها “حذّرت المسؤولين السياسيين من أنّه إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى والوضع خطر جداً”.

وقالت في مؤتمر صحافي، من بيروت: “عدتُ لأن الوضع خطر وهناك خوف من اشتعال المنطقة ومستوى التوتر على جانبي الخط الأزرق عالٍ جداً”، مضيفةً: “بسبب الوضع الخطر ذهبت إلى إسرائيل بالأمس لنقول إن الدبلوماسية وخفض التوتر هو الحل”.

وتابعت: “بعض من في لبنان قد يعتقدون أنهم يستفيدون ممّا يحصل في غزة وأعمال إيران والحوثيين في البحر الأحمر تزيد التوتر”، مؤكّدةً أنّ “لبنان بلد عزيز على فرنسا وعلينا العودة إلى القرار ١٧٠١ ويجب أن يؤدي ذلك إلى تحسّن الوضع في الميدان”.

وأردفت: “مررنا رسائل إلى حزب الله بأنّه يجب تطبيق القرار ١٧٠١ من الفريقين وهو ما لا يحصل”،مشيرةً إلى أنّ “ما من سلام سوى عبر حل الدولتين وهو حل مستدام، وفرنسا تريد المضي قدماً في هذا الأمر ونحن حريصون على ذلك”.

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