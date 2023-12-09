السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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تحذير لأصحاب الشاحنات في لبنان.. تجنبوا هذا الطريق!

منذ 55 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

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صدر عن المديرية العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:

بناء على الكشف الذي قام به عناصر فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، بعد هطول الأمطار الغزيرة، على الطريق من مدخل نهر الكلب باتجاه بلدة زكريت، تبيّن أنّ التصدّع أصاب تلك الطريق بالاتجاهين أمام لوحة الجلاء، وانهارت التربة من تحته، ممّا قد يؤدّي إلى خطر على سير الشاحنات.

لذلك، يُرجى من سائقي الشاحنات أخذ العلم وعدم المرور على الطريق المذكور ذهابًا وإيابًا، حفاظًا على سلامتهم، حتّى الكشف عليها وإصلاحها من قبل المهندسين المختصّين.

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