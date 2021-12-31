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تحذير: للالتزام بالإجراءات الوقائية.. وإلا سندفع الثمن!

31 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 9:25 صباحًا
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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توقع رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي زيادة دخول المرضى إلى أقسام “كورونا” بعد رأس السنة.

وقال عراجي في تغريدة له عبر “تويتر”: “وفق الدراسات العالمية ان متحور أوميكرون يزداد الضعف كل يومين ونصف، والمتوقع ان ترتفع الاصابات بلبنان لأن التفشي أصبح مجتمعياً، زيادة دخول المرضى الى أقسام كورونا متوقع بعد رأس السنة، عدد الأسرة المخصصة قليله وسنكون امام واقع صحي أليم، الالتزام والتطبيق ضروري جداً، وإلا سندفع الثمن”.

في سياق متصل، كان أشار عراجي سابقاً إلى أن “الإصابات بـ”كورونا” ترتفع ولن تقف عند هذا الحد، وهناك احتمالاً كبيراً أن ترتفع خلال الأسابيع القادمة وخاصة بعد رأس السنة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأكد في حديث إذاعي، أن “الإدارات المختصة لا تطبق بدورها التدابير والناس لا تلتزم، وهذا يستدعي القلق فالمشكلة الكبيرة في البلد هو ارتفاع الاستشفاء والدواء بأسعار خيالية”، لافتاً إلى أن “أي تفشٍ يمكن أن يملئ كل أسرة المستشفيات، لذلك فإن الالتزام ضروري جداً”.

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