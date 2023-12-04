تحذير للبنانيين.. صحتكم في خطر مع وجود هذه اللحوم!

أعلن أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد أن “اللحوم الهندية تغزو السوق اللبنانية وتستحوذ على حصة كبيرة من اللحوم المثلجة والمبردة والحية، وهي تتراوح بين 25 و 35% من سوق اللحوم في لبنان حالياً”.

وأكّد في بيان أن “الغش مستمر في أكثر من مكان في السوق وعلى أعلى مستوياته، خصوصاً وان المواطن لا يعرف نوع اللحوم التي يأكلها”، مبدياً استغرابه “من عدم قيام أي جهة بالاعتراف أو الإعلان أن لديها لحوم هندية خصوصاً بالنسبة للحامين أو مراكز البيع، في حين أن قانون حماية المستهلك يوجب على البائع الإعلان عن نوعية السلعة المباعة وسعرها”.

وتوقّع عيد “حصول عمليات غش كبيرة، لا سيما أن المستهلك لا يمكنه تمييز أو اكتشاف هذا النوع من الغش”.

كما أشار إلى أن “التدابير والإجراءات التي يجب أن تعتمدها الدولة للحفاظ على سلامة المواطن غائبة”، مشدّدًا على “ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة، عن طريق مديرية حماية المستهلك، بإجراءات استثنائية وزيادة دورياتها التي تعتبر خجولة نسبة لحجم الغش الموجود في السوق”.