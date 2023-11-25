السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
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تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!

منذ 32 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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حذّرت دائرة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي من “ارتفاع موج البحر وتطاير اللّوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسيّة بسبب سرعة الرياح، فضلاً عن تشكّل السيول وانحراف التربة، وذلك تزامناً مع المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان خلال الساعات المقبلة،

وقالت الدائرة إنّ “المنخفض الجوي الذي يتأثر به لبنان يتمركز حالياً شمال إيطاليا كما أنه سيكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مترافقة مع رياح شديدة تُلامس الـ95 كلم/س خصوصاً في المناطق الشمالية”.

ولفتت إلى أن المُنخفض سيحملُ معه الأمطار والثلوج والعواصف الرعدية، مشيرة إلى أنهُ سيستمرّ تأثيره حتى ليل الإثنين/فجر الثلاثاء، حيثُ ينحسر تدريجياً ليعود الطقس خريفياً مستقراً.

في سياق منصل، تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ 7 مواطنين كانوا داخل سياراتهم على طريق عيناتا الأرز – كوع البحص، وقد عجزوا عن متابعة السير بسبب كثافة الثلوج، فتمكن العناصر بعد جهود استمرت حتى الساعة 6:30، من إنقاذهم ونقلهم الى بر الأمان.

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