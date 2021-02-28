الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير لمزارعي القمح: هذه الحشرة تلحق أضراراً كبيرة بالحقول!

28 - فبراير - 2021
حقول القمح

حقول القمح

A A A
طباعة المقال

نبه اتحاد قضاء بنت جبيل في بيان، مزارعي القمح في منطقة قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، من ظهور أنواع من الديدان تلحق أضرارا كبيرة بحقول القمح. وجاء في البيان:

“ظهرت في الآونة الأخيرة في منطقة قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، انواع من الديدان القارضة على القمح، خصوصا الصنف البلدي، حيث تؤدي الى أضرار كبيرة في المجموع الخضري، لذلك نتمنى من المزارعين الانتباه الى حقولهم، وعند الضرورة مكافحة هذا المرض بأحدى المبيدات التالية: الرش بالبكتريا الطبيعية غير الضارة bacillus thuringiensis، دلتمثرين، لامبداسالهيثرين، الفا سايبرنثرين”.

أضاف: “بناء عليه سيقوم المكتب الزراعي في اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل، بجولة على حقول القمح في قرى الاتحاد للكشف عن مدى تفشي هذه الحشرة، والمساعدة في تقديم العلاج اللازم لها”.

وختم “نأمل من البلديات إعلامنا في حال ظهور هذه الأعراض في حقول القمح في بلداتنا، والتواصل مع الإتحاد، ليتم الكشف لتحديد مدى انتشار هذه الآفة”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    علما قطر ولبنان
    قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني
    المبنى المنهار في منطقة ضهر المغر في طرابلس
    تجمع المالكين: الحكومة وقضاة اللجان يتحملون تداعيات سقوط الابنية القديمة
    وزارة المالية
    هل أُنجزت رواتب الموظفين والمتقاعدين.. ومتى صرفها؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟