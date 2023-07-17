تحذير من أيام "كارثية".. لماذا الهجمة على تخزين "الدولار"؟

كشفت مصادر مالية لموقع الـmtv عن وجود ضغط كبير على الليرة، بحيث تقوم شركات كبرى بطلب شراء كميات كبرى من الدولار الأميركي تخوّفًا من مرحلة ما بعد 31 تموز الجاري، تاريخ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتأكيد نوابه عزمهم إطلاق منصة جديدة من دون أي تدخل لمصرف لبنان، ما يعني وقف ضخ حوالى مليار دولار شهريًا كما كان يحصل مع “صيرفة”.

وأكدت المصادر أنّ الضغوط الحاصلة على الليرة تتزايد يومًا بعد يوم بسبب هذا التخوّف من مرحلة ما بعد سلامة، بشكل يعطّل قدرة المصرف المركزي على استيعاب حجم الطلب في السوق، لئلا يمسّ بالاحتياطي الإلزامي في ظل الهجمة القائمة.

وأكدت المصادر أن لا دور لمصرف لبنان في ظل الاتهامات التي تسوقها جهات معروفة، في حين أنّ أرقام الطلب على الدولار واضحة لكل أهل الاختصاص وحتى أن هذه الأرقام تظهر بشكل جلي عبر منصة صيرفة.

وحذّرت من أن الأيام والأسابيع المقبلة قد تكون كارثية في ظل الهجمة القائمة، وفي ظل الضياع الحكومي حيال مستقبل حاكمية مصرف لبنان وتأكيدات نواب الحاكم عدم استمرارهم بالصيغة والتعاميم القائمة حالياً، في حين يسعى الحاكم رياض سلامة لتثبيت الوضع وإبقاء الاستقرار حتى اللحظة الأخيرة من ولايته التي تنتهي آخر الشهر الجاري.