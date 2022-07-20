الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار

منذ 45 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

حذّر الخبير الاقتصادي غابي بجاني من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ومن دون أي سقف محدد.

وإذ توقع بجاني في حديث لـ”صوت كل لبنان” معاودة ارتفاع سعر الصرف مع نهاية الصيف، أشار الى أن “سبب تماسك العملات الأجنبية إضافة الى حركة الوافدين والمغتربين الكثيفة والتي تقدر بمليار دولار شهرياً يعود الى الطلب على هذه العملات لتأمين البضائع”.

وعن التعديلات على قانون السرية المصرفية الذي اعتبره بجاني أصبح قانوناً شكلياً، شدد على أهمية أن تترافق مع قضاء شفاف لكشف المتورطين في حالات الفساد كافة التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى البوار
    موظفو مستشفى البوار: لهذا السبب قرّرنا الإضراب
    توقيف
    يوزّعان المخدّرات على المروّجين في مناطق عدّة... فوقعا بقبضة الأمن
    مروان حمادة
    مروان حمادة: حفلة جنون!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان