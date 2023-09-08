الجمعة 23 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير من الأمن العام.. إليكم التفاصيل

منذ 36 دقيقة
الأمن العام

الأمن العام

A A A
طباعة المقال

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:

“تذكّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والشركات والرعايا العرب والأجانب بوجوب التقيّد بالأنظمة والقوانين، وعدم تشغيل يد عاملة أجنبيّة بصورة مخالفة لأنظمة الدخول والإقامة والعمل، سواء الداخلين بطريقة غير شرعية أو المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو المسجّلين على إسم رب عمل وهمي ويعملون لحسابهم الخاص.

لذلك تحذّر المديرية العامة للأمن العام من أن هذه التصرّفات مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات، ويتوجّب عليهم المسارعة إلى تسوية أوضاع العمّال العرب والأجانب الموجودين لديهم، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل مخالف تحت طائلة الملاحقة القانونيّة، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتدابير الإحترازيّة المناسبة، وتدريكهم كافة الرسوم المتوجبة عن فترات عملهم لديهم وعن فترات المخالفة السابقة، وتأمين مستلزمات وكلفة إعادتهم إلى بلادهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدخل مخيم عين الحلوة
    هدوء حذر في عين الحلوة والحصيلة 20 جريحاً
    مستشفى- تعبيرية
    نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسل الكلى عالقة في وزارة المال
    الموازنة- تعبيرية
    هل تُنجَز موازنة 2024 الأسبوع المقبل؟

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
    فيتامين د
    7 أطعمة صحية يجب عليك تناولها لتجنب نقص "فيتامين د"