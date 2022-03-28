تحذير من الدفاع المدني للبنانيين

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

استناداً إلى البيان الصادر عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الذي أشار إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، بدءاً من يوم غد.

كما حذر من ارتفاع منسوب بعض الانهر بسبب ذوبان الثلوج الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تنبّه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيّد بإرشاداتها حرصاً على سلامتهم وتدعوهم إلى اتخاذ الإحتياطات التالية:

* الإبتعاد عن ضفاف الأنهر حين يكون التيّار سريعاً جراء ذوبان الثلوج.

* عدم السباحة في الأنهر والبحيرات وبرك الري الزراعية.

* عدم القفز من الأماكن العالية خصوصاً في المواقع الصخرية.

* مراقبة الأولاد ومنعهم من الإقتراب من ضفاف الأنهر أثناء إقامة النزهات في الطبيعة.

* عند التجول على متن القارب في مياه البحيرات يجب عدم الوقوف داخله والتأكد من إرتداء سترة النجاة.

* الإتصال فوراً على رقم الطوارئ ١٢٥ عند حصول أي حادث.