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تحذير من الراعي: إنّها جريمة!

منذ 46 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد. وأكد في عظته أنّه “يجب على الشرعية اللبنانية استرجاع قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية”.

وقال: “من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ خصوصاً وأنّ أيّ اتفاق مع صندوق النقد يستلزم موافقة المجلس مجتمعاً.. إنّها جريمة استمرار تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة”.

وأضاف: “إذا كانت قوى لبنانيّة معيّنة تزمع ربط ماهية لبنان بالقرارات الإقليمية وولاءاتها الخارجية فإنها تخرج عن الإجماع وتُصيب وحدة لبنان في الصميم والجريمة هي أن نقضي عليه ونشوّهه”.

كما حذّر الراعي من “عمليات تعدٍّ على أملاك الغير في عدد من المناطق اللبنانية عنوة من دون أيّ رادع رسمي وقضائي وعمليات بيع وشراء عقارات مشبوهة”.

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