الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير من المقاطعة والتوقف عن تصريف الأعمال!

منذ ساعة واحدة
مروان حمادة

مروان حمادة

A A A
طباعة المقال

أكّد النائب مروان حمادة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو النواب إلى جلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مهلة أقصاها الخميس، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ الحكومة ستستمرّ في تصريف الاعمال ضمن النطاق الضيق.

وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، حذّر حمادة من المقاطعة والتوقف عن تصريف الأعمال لأنّ القانون يحاسب عليهما من خلال اللجوء الى البدائل في تعيين الوزير الرديف، وقال حمادة ان مشاركة الوزير عبدالله بو حبيب والوزير وليد فياض الى جانب الرئيس ميقاتي في فعاليات القمة العربية في الجزائر تدل ألّا مقاطعة كلية.

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال حمادة: “متى هدأت السجالات يرجح العودة الى الحوار او المشاورات، للبحث في مواصفات الرئيس التوافقي بانتظار بلورة قوة دفع دولية بمفاعيل ما شهدناه في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.

وتحدث حمادة بشكل خاص عن الانتخابات الإسرائيلية، ومدى عدوانية من سيصل، بالإضافة الى الانتخابات الامريكية النصفية وما إذا كانت الإدارة المعتدلة لا تزال قادرة على التدخل الهادئ في الشرق الأوسط.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني
    حاصباني: دخلنا في مرحلة شغور وتعطيل تام... وعواقب سيئة جداً
    توقيف
    توقيف 4 أشخاص بجرم ترويج وتعاطي المخدّرات
    المحامي الدكتور بول مرقص
    مرقص لصوت بيروت انترناشونال: توقيع مرسوم استقالة الحكومة ليس له مفعول دستوري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    بعد انتهاء ولايته.. عون يسترجع أحقاده ويحاول حرق ما تبقى من لبنان
    الرئيس نجيب ميقاتي
    الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة
    بعبدا
    استعدادات لمشهد غريب لا يقر به العرف ولا الدستور!