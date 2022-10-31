تحذير من المقاطعة والتوقف عن تصريف الأعمال!

أكّد النائب مروان حمادة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو النواب إلى جلسة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مهلة أقصاها الخميس، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ الحكومة ستستمرّ في تصريف الاعمال ضمن النطاق الضيق.

وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، حذّر حمادة من المقاطعة والتوقف عن تصريف الأعمال لأنّ القانون يحاسب عليهما من خلال اللجوء الى البدائل في تعيين الوزير الرديف، وقال حمادة ان مشاركة الوزير عبدالله بو حبيب والوزير وليد فياض الى جانب الرئيس ميقاتي في فعاليات القمة العربية في الجزائر تدل ألّا مقاطعة كلية.

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال حمادة: “متى هدأت السجالات يرجح العودة الى الحوار او المشاورات، للبحث في مواصفات الرئيس التوافقي بانتظار بلورة قوة دفع دولية بمفاعيل ما شهدناه في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”.

وتحدث حمادة بشكل خاص عن الانتخابات الإسرائيلية، ومدى عدوانية من سيصل، بالإضافة الى الانتخابات الامريكية النصفية وما إذا كانت الإدارة المعتدلة لا تزال قادرة على التدخل الهادئ في الشرق الأوسط.