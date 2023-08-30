تحذير من "انفجار اجتماعيّ" على أبواب العام الدراسيّ

حذّر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض من انفجار اجتماعي في حال لم تجد الحكومة الحلول المطلوبة لانطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية ضمن مهلة أسبوعين، لما في ذلك من تأثير سلبي على القطاع التربوي الخاص غير القادر على استيعاب أعداد طلاب الرسمي، بالتزامن مع رفض أهالي هؤلاء بقاء أولادهم في المنازل في وقت يستكمل آخرون مسيرتهم الدراسية.

وكشف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن اتفاق بين النقابة وأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة يقضي بأن يتمّ دفع ما بين 30 و35% من رواتب المعلمين القديمة بالدولار، لافتًا إلى أنّ هذا الطرح لا يزال قيد الدرس، منبّهًا المدارس من استغلال الأزمة من خلال رفع الأقساط على الأهالي، مقابل إعطاء الأساتذة بعض الفتات فقط.

وحذّر محفوض إدارات بعض المدارس التي تتهرب من إعطاء بعض المعلمين حقوقهم، وأكد أنّ النقابة ستدعم تحركات الأساتذة وإضراباتهم في حال عدم حصولهم على مقومات الحد الأدنى للاستمرار.