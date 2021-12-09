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تحذير من انهيار البنية التحتيّة.. "نحن ما عم نلحّق على شي"‏

9 - ديسمبر - 2021
بيروت

بيروت

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تفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت في رأس النبع في بيروت‎.‎

وبعد الجولة، أشار عبود في حديث تلفزيوني إلى إنّ “انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت يُلقي الضوء على حالة شبكة المياه ‏في بيروت القديمة والمهترئة مما يؤدّي إلى خسف الطرقات وعالجنا 3 حالات في الفترة الأخيرة”.‏

وقال: “لا صيانة وأحد لا يسهر على مصلحة الشبكات والبنية التحتية فهي مهدّدة بالإنهيار أكثر من الآن فصاعداً وما نشهده ما هو إلا ‏بداية”، وتابع: “نحنا ما عم نلحّق على شي”.‏

وأضاف عبود: “في شارع مار الياس في بيروت حصل حادث مماثل لانفجار القسطل في شارع محمد الحوت منذ قليل‎”.‎

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