تحذير من انهيار البنية التحتيّة.. "نحن ما عم نلحّق على شي"‏

تفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت في رأس النبع في بيروت‎.‎

وبعد الجولة، أشار عبود في حديث تلفزيوني إلى إنّ “انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت يُلقي الضوء على حالة شبكة المياه ‏في بيروت القديمة والمهترئة مما يؤدّي إلى خسف الطرقات وعالجنا 3 حالات في الفترة الأخيرة”.‏

وقال: “لا صيانة وأحد لا يسهر على مصلحة الشبكات والبنية التحتية فهي مهدّدة بالإنهيار أكثر من الآن فصاعداً وما نشهده ما هو إلا ‏بداية”، وتابع: “نحنا ما عم نلحّق على شي”.‏

وأضاف عبود: “في شارع مار الياس في بيروت حصل حادث مماثل لانفجار القسطل في شارع محمد الحوت منذ قليل‎”.‎