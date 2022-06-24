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تحذير من حصول دم في الأفران!

منذ 3 دقائق
الخبز لبنان

الخبز لبنان

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اعتبر نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنّ أزمة الرغيف الحالية تشير الى إمكانية رفع الدعم كلياً عن الخبز كما حصل في المواد النفطية في السابق.

وكشف سيف في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن “اجتماع سيعقد اليوم مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي يسعى لتأمين كميات القمح المطلوبة، إلا ان المصرف المركزي لا يتجاوب”.

وأوضح أن “السبب الرئيس للأزمة هو عدم توفر مادة الطحين بشكل كاف، بالاضافة الى ان 5 مطاحن في البلاد لا تعمل”.

وحذّر سيف من “حصول دم في الأفران، بسبب دفعهم الى الواجهة أمام المواطنين”.

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