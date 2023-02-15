تحذير من شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية"... إليكم التفاصيل

حذرت شركة “بيبلوس للتعهدات الكهربائية” التابعة لإمتياز “شركة كهرباء جبيل”، في بيان، “المواطنين من خطورة السرقات التي تحصل بإستمرار”، مشيرة إلى “تصاعد كمية السرقات لا سيما الكابلات الكهربائية دون اي رادع فعلي، وسرقة التيار الكهربائي مباشرة من العدادات”.

وطلبت من المواطنين “التبليغ عند اي إشتباه بسرقة وقبل حصولها إذا أمكن عبر الإتصال بالشركة مباشرة أو بشرطة البلدية أو بمخفر الدرك أو بأي جهاز أمني، لاسيما وأن التجهيزات الكهربائية هي لخدمة الجميع وتعتبر ملكًا عامًا يجب الحفاظ عليها”.

وأكدت إنها “ملزمة بتطبيق القوانين والمراسيم والقرارات والتعرفات والرسوم الصادرة عن الدولة اللبنانية، وانها تؤمن منذ أكثر من 60 سنة الخدمة الكهربائية العامة تحت اشراف المديرية العامة للإستثمار التابعة لوزارة الطاقة والمياه ولمدة زمنية حددها القانون”.

وطلبت من الجميع “المساهمة بالمحافظة على هذه التجهيزات الكهربائية ومنع سرقتها لإنها لخدمة كل فرد وكل مؤسسة. لم نعد نحتمل أي سرقات إضافية، كلنا ثقة بوعيكم، منطقتنا مميزة بخدمتها وبتطبيق القوانين، ساهموا بالمحافظة عليها”.