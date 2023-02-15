الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذير من شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية"... إليكم التفاصيل

منذ 16 دقيقة
شركة بيبلوس للتعهدات

شركة بيبلوس للتعهدات

A A A
طباعة المقال

حذرت شركة “بيبلوس للتعهدات الكهربائية” التابعة لإمتياز “شركة كهرباء جبيل”، في بيان، “المواطنين من خطورة السرقات التي تحصل بإستمرار”، مشيرة إلى “تصاعد كمية السرقات لا سيما الكابلات الكهربائية دون اي رادع فعلي، وسرقة التيار الكهربائي مباشرة من العدادات”.

وطلبت من المواطنين “التبليغ عند اي إشتباه بسرقة وقبل حصولها إذا أمكن عبر الإتصال بالشركة مباشرة أو بشرطة البلدية أو بمخفر الدرك أو بأي جهاز أمني، لاسيما وأن التجهيزات الكهربائية هي لخدمة الجميع وتعتبر ملكًا عامًا يجب الحفاظ عليها”.

وأكدت إنها “ملزمة بتطبيق القوانين والمراسيم والقرارات والتعرفات والرسوم الصادرة عن الدولة اللبنانية، وانها تؤمن منذ أكثر من 60 سنة الخدمة الكهربائية العامة تحت اشراف المديرية العامة للإستثمار التابعة لوزارة الطاقة والمياه ولمدة زمنية حددها القانون”.

وطلبت من الجميع “المساهمة بالمحافظة على هذه التجهيزات الكهربائية ومنع سرقتها لإنها لخدمة كل فرد وكل مؤسسة. لم نعد نحتمل أي سرقات إضافية، كلنا ثقة بوعيكم، منطقتنا مميزة بخدمتها وبتطبيق القوانين، ساهموا بالمحافظة عليها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار الأميركي
    "دويلات" لبنان تتقاسم الأرباح وموجة جديدة من تهريب المليارات اعتباراً من اليوم؟
    الدولار الأميركي والليرة اللبنانية
    اجتماعات خُماسيّة أو مليونيّة لا تعنينا... و"الحياد" يجب ان يكون تاماً
    سمير جعجع
    جعجع: لبناء دولة متينة تؤمن حقوق مواطنيها كافة

    الأكثر قراءة

    البنك الدولي
    تقرير مقلق للبنك الدولي يتعلق بـ"تونس ولبنان"!
    ميسي ونيمار
    ضربة مزدوجة.. موعد رحيل ميسي ونيمار معاً عن سان جيرمان
    فرانك هوغيربيتس
    خبير الزلازل الهولندي ينتقد ما حصل معه على قناة لبنانية!