تحذير من فقدان عدد كبير من الأدوية خلال شهر تموز

أشار نقيب مستوردي ​الأدوية​ كريم جبارة في حديث تلفزيوني، إلى أنه “إذا لم تُحل مسألة استيراد الأدوية من قبل مصرف لبنان​، بالتوافق مع وزارة الصحة، فعدد كبير من الأدوية ستختفي من الأسواق خلال شهر تموز”، معتبرًا أن “تطبيق الخطة المخصصة لاستيراد الادوية ستوفر الدواء لمدة 7 أشهر مقبلة”، وحذر انه “اذا لم تباشر الدولة بالحل، فمئات الالاف من المرضى لن يجدوا الدواء”.

يشار إلى أن مصرف لبنان أعلن أمس أن سيقوم بتسديد الإعتمادات والفواتير التي ستقدّم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتي تتعلّق بالأدوية، لا سيّما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحدّدها وزارة الصحة العامة استناداً إلى قرار الحكومة المبلّغ إليه يوم الجمعة في 2 تموز 2021 ضمن مبلغ لا يتعدّى أربعماية مليون دولار يغطّي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الطحين بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية.