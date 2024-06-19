تحذير من قوى الأمن: يُرجى عدم الاقتراب من هذا المكان غداً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيانٍ لها عن تنفيذ عملية تفجير أجسام متفجرة وقذائف في منطقة عيون السيمان، وذلك ابتداءً من الساعة 9:00 صباحًا يوم غدٍ الخميس 20-6-2024.

أوضحت المديرية في بيانها أن خبراء من مكتب المتفجرات سيقومون بتفجير الأجسام المتفجرة والقذائف في حقل عيون السيمان.

وذكرت أنه من المتوقع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعددة خلال فترة التنفيذ.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم بعدم الاقتراب من الموقع المذكور، وذلك حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لأي حوادث قد تنتج عن هذه العملية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لقوى الأمن الداخلي لضمان سلامة المواطنين والتخلص من الأجسام المتفجرة بشكل آمن.

وأهابت المديرية بالجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المعلنة لضمان سير العملية بسلام.