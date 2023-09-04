تحذير من محفوظ إلى بعض المواقع الإلكترونية

صدر عن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ البيان الآتي:

“دأبت بعض المواقع الالكترونية على استخدام عبارات نابية وغير أخلاقية بحق مؤسسات مرئية وسياسيين. وهي عبارات استفزازية وتؤدي إلى توتير الوضع وإلى استخدام ”الحريات الاعلامية” لأغراض تضر بالسلم الأهلي وتهدد أمن المجتمع.

هذا وقد استهدفت بعض المواقع الالكترونية قناتي الـMTV وNTV بشكل غير لائق وباستعمال توصيفات شارعية.

وفي هذا السياق، يلفت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى ضرورات التزام هذه المواقع بالموضوعية والابتعاد عن الإثارة السياسية والطوائفية وإلى عدم تكرار هذه المخالفات الاعلامية، وإلا سيلجأ إلى سحب ”العلم والخبر” وإلى تحريك القضاء. ولذا يكتفي حاليا بالتحذير والتنبيه”.