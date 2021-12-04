تحذير من وزارة الطاقة لأصحاب المولدات!‏

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الاتي: “بعد تلقي وزارة الطاقة مراجعات عديدة من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية حول ‏تجاوزات من بعض أصحاب المولدات الخاصة في تطبيق التسعيرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، يهم الوزارة توضيح ‏الاتي‎:‎

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1 – ‎إن التسعيرة التوجيهية هي نتاج تطبيق معادلة حسابية علمية مقسمة الى شقين: الشق المتحرك ويأخذ في الإعتبار كلفة المازوت ‏وسعره وتقلباته الشهرية ومعدل سعر صرف الدولار الشهري، (وهذان العاملان يؤثران بشكل كبير على سعر الكيلواط النهائي) ‏تضاف اليهما كلفة غيار الزيت والفلاتر وتهالك المولد ونسبة الهدر على أن يخضع الناتج النهائي لنسبة 10 % ربح لصاحب المولد. ‏والشق الثابت المحتسب على أساس الأكلاف التي يدفعها صاحب المولد شهريا بغض النظر عن ساعات التغذية وأسعار المحروقات ‏كإيجار الأرض ورواتب العمال وتهالك شبكات التوزيع ويحتسب هذا الشق على أساس كل 5 أمبير‎.‎

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‎ 2 – إن اضافة 10 % على الكلفة النهائية للكيلواط في المناطق الجبلية والبلدات المتباعدة الأطراف هدفه تعويض صاحب المولد عن ‏ارتفاع نسبة استهلاك المولد للمازوت بسبب نقص الاوكسيجين في المرتفعات الجبلية و/أو زيادة نسبة الهدر التقني في الشبكات عند ‏امتدادها لعدة كيلومترات. لذلك تحذر وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات من التلاعب بالتسعيرة عبر إضافة نسبة 10 % عليها في ‏حال لم تتوافر الشروط لذلك، أي في حال عدم وجود المولد على ارتفاع 700 متر وما فوق أو وجوده في بلدات ذات الاحياء والمنازل ‏المتباعدة، وتطلب ممن يتحججون بخضوع شركاتهم للضريبة على القيمة المضافة طباعة رقم التسجيل الرسمي في وزارة المالية على ‏إيصالاتهم وتقديم صورة عن شهادة الـTVA ‎للبلديات المعنية وتتمنى على البلديات والسلطات المحلية متابعة هذا الامر‎”.‎

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كما حذرت الوزارة من “الأكلاف الاضافية التي يحاول بعض أصحاب المولدات فرضها على المواطنين ككلفة تصليح خطوط التوزيع ‏وسواها، وتشدد على أن المواطن يتحمل فقط مسؤولية تصليح العداد والقاطع والخط الممتد من العداد ولغاية المنزل وليس الأقسام التي ‏تقع قبل ذلك‎”.‎

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وإذ أثنت الوزارة على القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة في موضوع تركيب العدادات، أهابت بأصحاب المولدات الخاصة ‏في ظل هذه الظروف الصعبة تنفيذ هذا القرار، ودعت وزارة الاقتصاد رغم الامكانات البشرية المحدودة الى اعطاء الاولوية القصوى ‏لمراقبة التسعيرة التوجيهية ولتركيب العدادات للمواطنين‎.‎







