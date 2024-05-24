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تحذير هام من الدفاع المدني.. ابتعدوا عن الشواطئ خلال هذه الفترة

منذ 18 دقيقة
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه “نظرا لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع أن يستمر حتى يوم الغد، والذي تسبب بارتفاع الأمواج وسرعة لافتة في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر الناتجة عن سرعة الرياح”، فإنها تحذر “المواطنين والمقيمين والسائحين من ارتياد الشاطئ خلال هذين اليومين ما قد يعرضهم لخطر الغرق، لا سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الآونة الأخيرة”.

ودعت “صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق بالمظلة وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر، الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة”.

وذكر البيان “المواطنين والمقيمين، بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة”.

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