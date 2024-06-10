تحذير هام من الدفاع المدني.. ماذا جاء فيه؟

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيانًا جديدًا يحذر المواطنين من المخاطر الصحية البالغة التي قد يتعرض لها الأطفال عند تركهم داخل السيارات لفترات طويلة في ظل أشعة الشمس الحارقة.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن درجات الحرارة داخل السيارات يمكن أن ترتفع بسرعة كبيرة، ما قد يعرض الأطفال لمخاطر صحية جسيمة، قد تصل في بعض الحالات إلى خطر الوفاة.

توجيهات هامة

– عدم ترك الأطفال في السيارات: يجب على الأهل والمرافقين عدم ترك الأطفال داخل السيارات تحت أي ظرف من الظروف، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة داخل السيارة إلى مستويات خطيرة في وقت قصير.

– التأكد من خلو السيارة من الأطفال: قبل قفل السيارة أو تركها، يجب التأكد من عدم وجود أي طفل داخل السيارة.

– زيادة الوعي بمخاطر الحرارة العالية: الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأضرار الحرارة، لذا يجب على الجميع زيادة الوعي بالمخاطر المحتملة وتوخي الحذر.

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين الالتزام بهذه التوجيهات لضمان سلامة أبنائهم وحمايتهم من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارات، ونسأل الله السلامة للجميع.