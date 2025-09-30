الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحذّير من صفحة على "فيسبوك": لا تتفاعلوا معها!

منذ 41 دقيقة
فيسبوك

فيسبوك

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار متابعة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لمواقع التّواصل الاجتماعي، تمّ رصد صفحة على موقع “فيسبوك” تُعرف باسم “Primeguard”، تنشر إعلانات عن فرص عمل وتدّعي تأمين حرّاس أمن شخصيّين مدرَّبين على تقييم التّهديدات والتّعامل معها، تأمين طرق الإخلاء والمخارج الآمنة، إضافةً إلى التّنسيق مع السّفارات وفِرق الاستخبارات.

وبعد المتابعة، تبيّن أن هذه الصّفحة تابعة للعدو الصّهيوني.

وبناءً عليه، تُجدّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، للمرّة الثّانية، تحذيرها للمواطنين من الدّخول إلى الصّفحة المذكورة أو التّفاعل معها، تفاديًا لقرصنة بياناتهم ومعلوماتهم الشّخصيّة وسرقتها.

كما تُهيب بالمواطنين توخّي الحذر، وعدم الدّخول إلى أي موقع أو رابط إلكتروني مشبوه أو غير آمن وغير مؤكّد المصدر، تجنّبًا للتّعرّض لعمليّات اختراق قد تطال حساباتهم وبياناتهم الشّخصيّة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "الشمول العالي من أجل اقتصاد مستدام"
    وزير المهجرين: التكنولوجيا ليست ترفا بل ركيزة أساسية للنهوض!
    تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من برنامج "أمان"
    وزيرة الشؤون الاجتماعية: سابقة هي الأولى من نوعها!
    وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط
    وزير الاقتصاد جال على عدد من المولدات: هيبة الدولة فوق أي اعتبار

    الأكثر قراءة

    دار حضانة
    بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
    قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
    تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة