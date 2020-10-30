تحركات احتجاجية قرب قصر الصنوبر منددة بالاساءة للنبي محمد

وصلت مسيرات احتجاجية الى محيط السفارة الفرنسية رفضا للرسوم المسيئة للنبي محمد، وذلك بعد ان انطلقت تظاهرة عقب صلاة ظهر اليوم من أمام مسجد جمال عبد الناصر في كورنيش المزرعة باتجاه محيط قصر الصنوبر، ضمت مناصري “حزب التحرير – ولاية لبنان”.

وأطلق المتظاهرون الهتافات المنددة بفرنسا وبرئيسها ايمانويل ماكرون واستعمارها السابق، اضافة الى هتافات عبرت عن رفض الاساءة للنبي محمد والمقدسات الاسلامية.

ورفعت في التظاهرة الرايات الاسلامية، وقد رافق المتظاهرون عناصر من قوى الامن الداخلي في ظل حضور عناصر الجيش والمخابرات، وقطعت القوى الامنية مدخل نفق البربير المؤدي الى المتحف بالعوائق الحديدية منعا لسلوك التظاهرة تلك الطريق وعملت على تحويل السير الى طرق فرعية مع تسجيل زحمة كثيفة على كورنيش المزرعة والشوارع المحيطة.

الى ذلك، عملت باصات على نقل متظاهرين إسلاميّين من الشمال الى بيروت، يحملون رايات إسلاميّة، للمشاركة في تظاهرة باتجاه السفارة الفرنسية.

وأعلنت صفحة قوى الأمن الداخلي عبر تويتر عن “تدابير سير في بيروت، اليوم الجمعة، تزامناً مع مسيرة من امام مسجد عبد الناصر باتجاه قصر الصنوبر”.