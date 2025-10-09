تحركات هامة بملف الاغتيالات السياسية.. ماذا تكشف التعيينات الأخيرة لوزير العدل!؟

اتخذ وزير العدل عادل نصّار قرارًا نوعيًا بتعيين محقّقين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية، في خطوة اعتُبرت بمثابة كسر لحلقة الصمت الطويلة، القرار، الذي وصفته الأوساط القضائية بأنّه جريء ومفصلي، يفتح الباب مجددًا أمام القضاء اللبناني ليقول كلمته في قضايا ظلّت لسنوات أشبه بملفات مجمّدة في الأدراج. وهو من شأنه أن يعيد الاعتبار لهيبة الدولة، وأن يضع القضاء في موقع الفعل بدلًا من أن يبقى أسيرًا للشلل والضغوط.

وقد عيّن الوزير نصّار محققين عدليين في هذه القضايا وفق التوزيع الآتي:

القاضية أميرة صبرا: في قضية اغتيال الشيخ أحمد عسّاف.

القاضي فادي عقيقي: في قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.

القاضي يحيى غبوره: في قضية جريمة الهجوم المسلّح على بلدة إهدن، التي أودت بحياة النائب طوني فرنجية مع أفراد عائلته وبعض مرافقيه.

القاضي جوزف تامر: في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.

القاضي آلاء الخطيب: في قضية الحوادث والمواجهات التي وقعت في محلّة بورضاي – بعلبك.

القاضي فادي صوّان: في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.

القاضي سامر يونس: في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.

القاضي كمال نصّار: في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.

القاضي سامي صادر: في قضية اغتيال النائب والوزير الشيخ بيار أمين الجميّل ومرافقه سمير الشرتوني.

القاضي سامر ليشع: في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.

القاضي كلود غانم: في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسّان تويني مع مرافقيه.

إنّ إعادة توزيع هذه الملفات على قضاة محدّدين ليست مجرّد خطوة إجرائية، بل هي إعلان واضح بأنّ الدولة قرّرت أخيرًا مقاربة ملف الاغتيالات من زاوية قضائية صِرفة. فالتاريخ اللبناني حافل بمحطّات مأسوية، بدءًا من اغتيال كمال جنبلاط عام 1977، مرورًا بمحاولات اغتيال زعماء سياسيين، وصولًا إلى اغتيال شخصيات كبيار الجميّل وأنطوان غانم وجبران تويني وسمير قصير، وقبله اغتيال بشير الجميّل وإيلي حبيقة وغيرهم. هذه الجرائم، التي تراكمت عبر السنين، باتت بمثابة جرح نازف في جسد الدولة، لا يندمل ما لم تتحقّق العدالة.

وفي حديث خاص إلى “نداء الوطن”، أكّد وزير العدل عادل نصّار أنّ “أهمية هذا القرار تكمن في إعادة فتح الملفات وإعادة تحريكها أمام الرأي العام اللبناني حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوّة”، مشدّدًا على أنّه “لا توجد مهلة محدّدة لإنجاز التحقيقات، بل إنّ الأمر متروك للقضاء وحده”.

وأوضح نصّار أنّ الهدف هو أن “يتحرّك القضاء بجدّية وأن يبتّ في هذه القضايا بطريقة واضحة وصريحة”، مضيفًا أنّ “استقلالية العمل القضائي أولوية لا مساومة عليها”. وعلى هامش مشاركته في مؤتمر دولي في المملكة العربية السعودية، شدّد الوزير على أنّه “لا يتدخّل في عمل القضاء، وأنّ كل ما يقوم به هو تهيئة الظروف التي تمكّن القضاة من أداء مهامهم باستقلالية كاملة”.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر قضائية لـ “نداء الوطن” أنّ “التعاون المحتمل مع الدولة السورية الجديدة قد يحمل مفاجآت خطيرة، إذ يمكن أن يكشف عن تواطؤ جهات لبنانية مع النظام السوري السابق في سلسلة الاغتيالات”.

وتلفت هذه المصادر إلى أنّ “القضاء اللبناني يملك بالفعل أدلّة وملفّات دامغة، منها قضية إدخال المتفجّرات إلى لبنان عام 2012 عبر علي مملوك وميشال سماحة، حيث أُدين الأخير بالسجن 12 عامًا فيما بقي الأول فارًّا، من دون أي تعاون من الجانب السوري، كما نشير إلى ملف حبيب الشرتوني، المدان باغتيال الرئيس بشير الجميّل والموجود في سوريا، إضافة إلى ملفات المتورّطين في تفجيري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس الذين لجأوا بدورهم إلى سوريا”.

وتؤكّد المصادر أنّ “هذه الوقائع ليست تفصيلية، بل تعكس حقيقة أنّ النظام السوري السابق لعب دورًا محوريًا في العديد من الجرائم السياسية، وهو ما كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد ألمحت إليه عند إدانتها قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري”. وتشير إلى أنّ “هذا الاعتراف الرسمي من الدولة اللبنانية بمسؤولية النظام السوري السابق هو بحدّ ذاته تحوّل نوعي في مسار العدالة”.

وعن أهمية هذا الموضوع، قال المصدر: “إن الكثير من الملفات أكدت أن نظام بشار وحافظ الأسد ساهم بأغلب عمليات الاغتيالات التي حصلت في لبنان للأسف، وهذا تحوّل مهم بجرأة الدولة اللبنانية والقضاء المحليّ”.

إنّ القرار الذي اتخذه وزير العدل عادل نصّار لا يُقاس بكونه مجرّد إجراء إداري أو قضائي، بل بما يحمله من رمزية سياسية ووطنية، ويبقى الرهان على القضاء اللبناني بأن يكون على قدر المسؤولية، وأن يتحمّل عبء هذه الملفات بما تستوجبه من صرامة وشفافية، وفتح ملف الاغتيالات السياسية بهذه الجدية يوجّه رسالة واضحة إلى اللبنانيين مفادها أنّ العدالة لا يمكن أن تظلّ أسيرة الحسابات أو التوازنات، وأنّ دماء الشهداء لن تبقى معلّقة على طاولة الصفقات.