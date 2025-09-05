الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحرّك استباقي: الحجار يوجّه البلديات لتجنّب طوفان الشتاء

منذ 7 دقائق
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار

A A A
طباعة المقال

وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء، وما يسببه تساقط الأمطار الغزيرة من طوفان المياه على الطرق مما يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، كتبا إلى المحافظين لإبلاغ البلديات والقائمقامين واتحادات البلديات كل ضمن نطاق المحافظة.

-المباشرة بتأهيل شبكات مياه الأمطار، وإزالة جميع العوائق والتعديات الموجودة ضمن الأقنية الشتوية والسواقي والمجاري الشتوية ومجاري الأنهر، ونقلها إلى مكبات قانونية.

-التنسيق المباشر مع وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للدفاع المدني، كل في ما خصه عند اقتضاء الحاجة في هذا الخصوص.

-ازالة التعديات ومنع القيام بأي تعديات جديدة على الاملاك العامة النهرية، منعا لحدوث فيضانات أو تحويل للمياه خارج المجاري والأنهر.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس جوزاف عون
    رئيس الجمهورية تناول مع الكاظمي الأوضاع الاقليمية والتطورات وابرق الى نظيره البرتغالي معزيا بحادثة الترام في لشبونة
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
    اللواء شقير بحث مع السفيرة السويدية في التطورات

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة