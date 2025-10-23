الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تحرّك انتخابي مرتقب.. مشروع رجي على طاولة الحكومة

منذ 21 ثانية
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء

مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء

A A A
طباعة المقال

علمت صحيفة نداء الوطن أن هناك اتجاهًا لدى رئيس الحكومة نواف سلام بإدراج مشروع القانون الذي تقدّم به وزير الخارجية يوسف رجي، على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، سلام قطع وعدًا بهذه الخطوة بعد التحرّك النيابي الضاغط وبعدما تبيَّن أن خطوة الوزير يوسف رجي تحظى بتأييد سياسي وشعبي من مقيمين ومغتربين.

كما علمت نداء الوطن أن جلسة مجلس الوزراء اليوم سيسبقها اجتماع تنسيقيّ بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لمحاولة إيجاد مخرج لمسألة مشروع القانون الذي تقدّم به الوزير رجي في ما خصّ قانون الانتخاب، وسط تشديد عون على ضرورة اقتراع المغتربين وحث النواب على إكمال العمل في هذا الاتجاه.

وتشير المعلومات إلى أن عون سيتناول في بداية الجلسة مسألة التفاوض مع إسرائيل وسيشرح حيثيات موقفه وإلى أين ممكن أن تتجه الأمور، وكذلك سيتطرق إلى الأوضاع في الجنوب وعلى الحدود والمخاطر الموجودة، وسيتناول ملفات حياتية بعد كلّ ما جرى في الأيام الأخيرة.

    المزيد من أخبار لبنان

    صورة للقصف الإسرائيلي على الخيام جنوب لبنان
    هل من تصعيد إسرائيلي ينتظره لبنان؟
    مسيرة إسرائيلية
    مسيرات إسرائيلية على علو منخفض فوق جبل الشيخ وراشيا
    حراك المتعاقدين
    "حراك المتعاقدين" ينتقد فتح باب التعاقد وإعداد دورات محصورة

    الأكثر قراءة

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
    المحروقات
    تراجع جديد في أسعار المحروقات..