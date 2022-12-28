تحرّك عاجل لـ "الصحّة" بعد التحذير من أدوية سرطان "ملوّثة"

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، بيان علّقت فيه على بيان منظمة الصحة العالمية بشأن وجود دفعة ملوّثة من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 ملغ الذي يُستخدم في علاج السرطان، جاء فيه:

“أصدرت وزارة الصحة العامة قرارًا بسحب الطبخة المزورة من المستحضر الطبي METHOTREX 50 mg (Methotrexate) الخاص بعلاج السرطان، من الأسواق اللبنانية، ومنع تداوله، وذلك استنادًا إلى كتاب التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي أفاد بوجود طبخة مزورة من المستحضر الطبي المذكور أعلاه تم ضبطها في اليمن ولبنان. علمًا أن هذا الدواء غير مسجل في لبنان وتم إدخاله إلى البلاد عبر طرق غير شرعية.

وتشدد وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم شراء أي دواء من مصدر غير معروف والالتزام بلائحة الأدوية المسجلة والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، حرصًا على سلامة المواطنين وصحتهم ولحمايتهم من استعمال أدوية مزورة.

وستتابع وزارة الصحة هذا الملف لاظهار المتورطين فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم”.