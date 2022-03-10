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تحسباً للعاصفة الثلجية.. خضر يستنفر غرفة إدارة مخاطر الكوارث

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 10 - مارس - 2022 10:03 مساءً
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استنفر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر جميع الوحدات الإدارية المعنية والدفاع المدني وغرفة إدارة الكوارث في محافظة بعلبك الهرمل “استعدادا لمواجهة المنخفض الجوي (لؤلؤة) وفقا لنشرة دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية والذي بدأ تأثيره اليوم ويستمر حتى الأحد المقبل، مصحوبا برياح قطبية شديدة البرودة تقارب سرعتها ال90 كيلومترا مع أمطار غزيرة وتساقط للثلوج على ارتفاعات متدنية تصل الى 800 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع، وانخفاض في درجات الحرارة”.

وطلب خضر من جميع المواطنين “توخي الحذر من تطاير اللوحات الاعلانية واقتلاع الاشجار بفعل الرياح، وتجنب سلوك الطرق الجبلية”.

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