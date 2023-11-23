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تحسبًا لأيّ عدوان موسّع.. "الصحة" تستكمل رفع الجهوزية والاستعداد للطوارئ

منذ 5 دقائق
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة العامة

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تابعت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة تطبيقًا لخطة وزارة الصحة العامة لرفع جهوزية القطاع الصحي، تحسبًا من تطورات عدوان إسرائيلي موسع على الجنوب، ومن خلال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أطباء بلا حدود، الصليب الأحمر اللبناني، نقابة الأطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.

وشملت التدريبات حتى يوم الخميس 23 تشرين الثاني 63 مستشفىً وأكثر من ألف ومئة شخص من الكوادر الطبية.

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