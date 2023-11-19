تحسبًا للمنخفض الجوي.. "الأشغال" تؤكد تنظيف جميع مجاري تصريف مياه الأمطار

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، في بيان، “أن ورش متعهدي الوزارة قاموا وتحسبًا للمنخفض الجوي الحالي المصحوب بكميات مطرية كبيرة جدًا بمواصلة عملهم المستمر على مدار الساعة، بأشغال تعزيل وتنظيف جميع مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية في المناطق اللبنانية كافة، والتي تقع ضمن صلاحيات الوزارة، وذلك درءًا لأية انسدادات فيها أثناء المنخفض الجوي الحالي المصحوب بأمطار غزيرة جدًا، والتي يتم بسببها تشكل سيول قوية من المناطق المرتفعة إلى الأوتوسترادات في المناطق السهلية، وبناءً عليه، فإن هذه الورش تستمر حاليًا بالتواجد في تلك المناطق وعلى تلك الطرقات للعمل على منع أي فيضانات عليها بفعل تلك السيول الجارفة من المرتفعات”.

أضافت: “وإذ تؤكد الوزارة وتناشد مجددًا جميع الجهات المعنية بضرورة القيام بواجباتها المحددة ضمن نطاقها ومهامها المكلفة بها وقيامها بأدوارها المنوطة بها، ولكي يكون عملها تكامليًا مع عمل فرق متعهدي الوزارة، وذلك تجسيدًا لما أكدت عليه مرارًا وتكرارًا في حتمية وجود التكامل المنشود بين الجميع تحقيقًا للهدف المشار إليه، وخصوصًا بأن الهطولات الكثيفة في هذا المنخفض الجوي وما سيليه أيضًا، ستضع بلا شك البنية التحتية غير المحدثة- وبفعل أسباب يعلمها الجميع – أمام تحدي استيعابها وتصريفها بالسرعة المطلوبة والممكنة”.