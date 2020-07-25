تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق

تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود
تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود

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كتبت صحيفة “الشرق الاوسط” مقالا تحت عنوان : “تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق”، ومما جاء فيه:

“صرح قائد المنطقة، الجنرال أمير برعام، بأن أحد دواعي قلق جيشه وحكومته اليوم هو أن تؤدي الأزمة الداخلية في لبنان إلى تدفق مواطنين من هناك للبحث عن مصدر رزقهم في إسرائيل، كما فعل اللاجئون الأفارقة.

وقال برعام، في حديث مطول مع محرر الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، أمس الجمعة، «في الأشهر الأخيرة شهدنا ظاهرة جديدة للاجئين من السودان يتسللون إلينا من الحدود مع لبنان، ويتم إلقاء القبض عليهم قرب الجدار الحدودي. العامل يتم تسريحه في الصباح من مطعم في بيروت، ولا توجد رحلات طيران إلى بلاده بسبب (كورونا)، ولا يوجد لديه ما يأكله. عندها، يحاول اجتياز الحدود في الظهيرة والقدوم نحونا، هذا هستيري: لو قلت لي قبل سنة بأن هذا ما سيحدث لكنت سأقول لك بأنك ثمل. ولكن إذا استمر هذا الوضع فلن يقتصر الأمر على السودانيين وحدهم، وسيحاول لبنانيون اجتياز الحدود”.

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