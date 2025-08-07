تحضروا لأيام "لاهبة" الأسبوع القادم!

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يؤثر طقس صيفيّ اعتيادي على لبنان اليوم الخميس، مع أجواء رطبة جداً خصوصاً في المناطق الساحلية. وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبياً، مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات.

ابتداءً من الغد، تبدأ كتل حارة بالتأثير على البلاد، وتشتد تدريجياً لتستمر نحو أسبوع، مما ينذر بأيام لاهبة.

ويُتوقّع أن يكون ارتفاع الحرارة أقلّ حدّة على الساحل، حيث تصل إلى نحو 35 درجة مئوية، إلّا أنّ الرطوبة المرتفعة ستُفاقم الشعور بالحرّ. أمّا في المناطق الجبلية والبقاعية، فترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة تتراوح على الشكل الآتي: تتراوح ما بين 24 و32 درجة ساحلًا، وبين 17و 38 بقاعاً، وبين 18 و 28 على الـ100متر.

-الجو: رطب، مشمس يتحول غائم جزئياً مع تشكل الضباب.

– الرطوبة السطحية ساحلًا: 60 و 90%.

– الرياح جنوبية-غربية ضعيفة، وسرعتها ما بين 10 و40 كم/س.

– الضغط الجويّ السطحيّ: 1009 hpa.

– الانقشاع: جيد.

– حال البحر: منخفض الموج 60 سم، وحرارة سطح المياه 29.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: قليل السحب عموماً مع تشكل سحب وضباب خفيف فوق السواحل والمحيط، والحرارة تتراوح ما بين 26 و33 درجة ساحلًا، وما بين 20 و40 بقاعاً، وما بين 18 و32 على الـ100 متر، فيما الرياح شمالية-غربية، وسرعتها ما بين 20 و40 كم/س.

السبت: قليل السحب عموماً مع تشكل سحب وضباب خفيف فوق السواحل والمحيط، والحرارة تتراوح ما بين 27 و34 درجة ساحلًا، وما بين 22 و42 بقاعًا، وما بين 24 و35 على الـ100 متر، فيما الرياح شمالية-غربية، وسرعتها ما بين 20٠ و40 كم/س.