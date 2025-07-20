الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
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تحضروا لكتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية تضرب لبنان!

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، طقس صيفي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ويستمر حتى يوم الثلاثاء حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية فيتحول الطقس إلى حار نسبياً بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة”.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحياناً.

– الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال ،تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرَ كما تنشط الرياح أحياناً.

– الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية (تلامس الـ39 درجة في البقاع الغربي) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

– الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات و درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

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