تحضروا للضرائب القادمة.. مجلس النواب يقر موازنة 2024

أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون موازنة العام 2024 بعد إدخال تعديلات لجنة المال والموازنة عليه، ومن ثم أقر الموازين 88 إلى95، وبينها غرامات استثنائية بنسبة 17 في المئة للمستفيدين من منصة صيرفة غير الافراد.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: “هذه المرة الأخيرة التي نستلم هكذا موازنة، فكل مادة تحتاج قانونين”.

إلى ذلك صدق المجلس ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي امنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10بالمئة من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط.

كما وصدق بعد إقرار المادة 96 على رفع البلديات للقيمة التأجيرية عشرة اضعاف للسكنية ولغير السكنية 10 و15 و30 بحسب الطوابق.

وكذلك زاد غرامات على المشروبات الغازية بنسبة ضئيلة.

وقالميقاتي: “إذا اقرينا الموازنة على سعر صرف 89 الفا، فستُعلن المصارف افلاسها غدا. لذا يجب ان يحدد السعر بين المصرف والمصارف”.

ابرز المواد التي تم تصديقها:

▪️مجلس النواب صدق المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة.كما صدق المواد من 77 إلى 88.

▪️مجلس النواب يقر ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها ١٠٪؜ من حجم الاعمال بما فيها شركات النفط وذلك باقتراح من كتلة اللقاء الديمقراطيّ.

▪️مجلس النواب صدق المواد من 55 إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.

كما أقر المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموما، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة.

▪️مجلس النواب صدق المواد 44 و43 و45 و46 و47.

وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.

أما المادة 46 فوضعت رسوما على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.

وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.

كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.