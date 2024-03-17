تحضروا للطقس القادم.. منخفضان جويان بطريقهما إلى لبنان!

يسيطر طقس مستقر ودافئ نسبيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بعض التقلبات المحلية حتى صباح يوم غد الاثنين حيث يتأثر لبنان تدريجيا بمنخفض جوّي متمركز جنوب غرب تركيا، ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حتى مساء يوم الثلاثاء، حيث ينحسر تدريجيا ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة مجددا بمنخفض جوّي آخر مركزه البحر الأسود اعتبارا من بعد ظهر الأربعاء بحيث يستمر متقلب حنى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئياً الى غائم أحيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط امطار متفرقة في المناطق الداخلية مساء مع احتمال حدوث برق ورعد.

الإثنين:

غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق.

الثلاثاء:

غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتساقط امطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة أحيانا اعتباراً من المساء لحدود ال٦٥كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق. تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال النهار لكن مع اشتداد بسرعة الرياح لحدود ال٨٠ كلم/س ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.