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تحضروا للمنخفض الجوي القادم من تركيا.. إليكم ما كشفه "الأب خنيصر"

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعد الاستراحة الجوّية التي مرّ بها لبنان، يعود ويتأثر بمنخفض جوّي اعتيادي قادم من غرب تركيا، وذلك اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأربعاء ولغاية فجر يوم الاحد وسوف تكون امطاره بين متوسطة وغزيرة أحيانا ومتفرّقة، مع انفراجات تصل نسبتها الى 70%، كما ستشهد المنطقة تراجعاً بدرجات الحرارة فتتساقط الثلوج فوق 2200 متر لتتدنى نحو 1700/1800متر، وعواصف رعدية بنسبة 15%.

كما يحمل المنخفض الاعتيادي انفراجات واسعة ستتمركز امطاره فوق السواحل اللبنانية والجبال الغربية الوسطى كدرجة اولى ومن ثم البقاع والجنوب وعكار كدرجة ثانية.

ويكون لبنان عرضة للأمطار بين الأربعاء بعد الظهر وقبل ظهر الخميس والجمعة ظهرا لغاية مساء السبت.

درجات الحرارة على الساحل : 18 نهاراً و 15 ليلاً
في البقاع: 12 نهاراً و 06 ليلا
على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 05 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 03 نهاراً و -01 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة، تصل في بعض الاحيان الى 55 كم في الساعة.
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 75%
حالة البحر : قليل الموج
حرارة المياه 19 درجة.

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