تحضروا للمنخفض الجوي بدءًا من ليل الخميس المقبل

أعلنت ​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​ في تل عمارة، أن “لبنان سيتأثر بدءًا من ليل الخميس المقبل بمنخفض جوي إعتيادي يحمل معه ​أمطار​ غزيرة وثلوج تبدأ بالتساقط على إرتفاع 1300 متر ثم تتدنى إلى حدود 1000 متر يومي السبت والأحد”.

وطلب رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ​ميشال إفرام​، التنبه من يوم الخميس على الطرق الجبلية وخصوصاً طريقي ​ضهر البيدر​ وزحلة ​ترشيش​. وشدد على ضرورة عدم التهويل والهلع وتضخيم الأخبار.

وأوضح أنه “كالعادة وككل عام، يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأخبار عن ​عاصفة​ مدمرة تمت تسميتها “كاتسي” يرافقها رياح وأمطار وثلوج وبحر هائج، علماً أن الخبر الذي ظهر العام المنصرم صدر حالياً من دون تغيير أي حرف أو رقم منه مما يدل على عدم صحته، متوجهاً إلى جميع اللبنانيين، بالقول: “أخبار كاذبة لا داع للتداول بها أو تصديقها أو حتى إضاعة الوقت بقرائتها. المنخفض القادم على لبنان إعتيادي جداً ولا داع للذعر”.