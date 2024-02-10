تحضروا للمنخفض القادم من إيطاليا.. أمطار ورياح وثلوج فوق 1900 متر

كشف المتخصص بأحوال الطقس الأب ايلي خنيصر، عن التوقعات لحالة الطقس في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن حالة عدم استقرار فوق لبنان عبرت يوم امس الجمعة وسببت تساقطاً للأمطار المحلية خلال فترة بعد الظهر، وتراكمت السحب فوق عكار بحيث تحوّلت الى خلية مطرية طوفانية، أدت الى تشكل السيول التي اخترقت عددا كبيرا من المنازل في وادي خالد وبعض المناطق العكاريّة الشمالية، والحقت اضراراً في الطرقات والسيارات والأراضي الزراعية اذ وصلت نسبة الهطولات خلال أربع ساعات – بشكل متواصل- الى 64مم، وهي كمية كافية لتُحدث اضراراً جسيمة في وقت قليل، هذا وعلت صيحات المواطنين في المناطق الشمالية وطلبوا النجدة والمساعدة لإنقاذ المحاصرين في المياه ليلاً.

وقال في تقرير: “سوف يميل الطقس الى التحسن خلال الويك اند باستثناء بعض الامطار شمالا (عكار) بعد ظهر اليوم مع عواصف رعدية محلية، وتبدأ الحرارة بالارتفاع بسبب هبوب رياح جنوبية شرقية مغبرّة بين الاحد مساء ويوم الثلاثاء ظهراً وقد تلامس سرعتها في جنوب لبنان 75 كم في الساعة، من المنتظر ان يتأثر لبنان بمنخفض جوّي قادم من إيطاليا واليونان اعتباراً من ليل الثلاثاء المقبل (13 شباط)، يحمل معه أمطاراً غزيرة وثلوجاً فوق 1900متر”.

درجات الحرارة على الساحل : 21 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 17 نهاراً و 06 ليلا

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 05 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 04 نهاراً و -02 ليلاً

الرياح: جنوبية شرقية مغبرة سرعتها بين 15 و 50 كم في الساعة، تلامس 75 كم في الساعة جنوباً بين الاثنين والثلاثاء.