الأحد 27 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 30 يناير 2022 |
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تحضروا لمنخفض جوي سريع اعتباراً من ظهر غد الاثنين

منذ 7 ثواني
توقعات الطقس في لبنان

توقعات الطقس في لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يستمر تأثير الكتل الهوائيّة الباردة التي تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الثلاثاء، علماً ان لبنان سيتأثر بمنخفض جوي سريع و محدود الفعالية اعتباراً من ظهر الاثنين و حتى ظهر الثلاثاء مركزه شمال مصر.

وحذّرت من خطر سلوك الطرقات الجبليّة فوق الـ 1100 متر بسبب الانزلاقات و تكون الجليد. وذكرت بان معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين ١١ و ١٩ درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول الى غائم مع تساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احياناً اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الجنوبية وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ و ما فوق خلال الفترة المسائية كما يستمر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ١٢٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيًا الى غائم مع احتمال تساقط امطار متفرقة خفيفة خاصة في المناطق الجنوبية حتى الفترة المسائية و بداية ارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و رياح ناشطة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة و رياح ناشطة تقارب ال٦٥ كلم/س جنوب البلاد صباحاً

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