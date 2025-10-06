تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا يؤدي إلى طقس ممطر يرافقه برق ورعد مع رياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة حيث يستقر تدريجياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بدءاً من يوم السبت.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين ٢١ و٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية تتساقط أمطار متفرقة وخفيفة خصوصا شمال البلاد.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها كما تتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة تصل أحياناً ٥٠ كلم/س.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خصوصا الحرارة الدنيا وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحياناً مع برق ورعد كما تنشط الرياح لتصل أحياناً ٦٠ كلم/س خصوصا شمال البلاد.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكوّن الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٥%.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٦ HPA أي ما يعادل: ٧٦٢ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٥.

ساعة غروب الشمس: ١٨:١٧.