تحضيراً لزيارة البابا.. وزارة الأشغال تكثّف جهودها الميدانية لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني في بيانٍ، أنّ الوزارة تُكثّف جهودها الميدانية لتأهيل وتحديث الطرق والمحاور الأساسية استعدادًا للزيارة الرسولية التاريخية لقداسة البابا ليو (لاوون) الرابع عشر إلى لبنان، والمقرّرة بين 30 تشرين الثاني و2 كانون الأوّل 2025.

وأوضح البيان أنّ الأعمال الجارية تهدف إلى تأمين حركة مرور سلسلة وآمنة لجميع الزوّار وإبراز الوجه الحضاري للبنان في هذا الحدث الوطني والروحي الكبير، مشيرًا إلى أنّها تأتي ضمن الخطة الشاملة التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، حرصًا من الدولة اللبنانية على ضمان أعلى مستويات الجهوزية والسلامة العامة قبل موعد الزيارة.

1. طريق جونيه – بكركي – حريصا:

باشرت الوزارة إعادة تأهيل شاملة للطريق تشمل التزفيت والتخطيط وتركيب نظام إنارة هجينة (Hybrid) على طول المسار الممتد من جسر فؤاد شهاب مرورًا ببكركي ودير راهبات الكارميليت والسفارة البابوية وصولًا إلى بازيليك سيدة لبنان وبيت عنيا، مقرّ إقامة الوفد المرافق لقداسة البابا.

كما حوّلت الوزارة الاعتمادات اللازمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ مقطع بطول 1.5 كيلومتر من طريق حريصا، بما يضمن استكمال الأشغال التحتية وتأمين الجهوزية التامة قبل الزيارة.

2. طريق جلّ الديب – دير الصليب:

تُنفَّذ أعمال تزفيت شاملة تمتدّ من محيط مطعم اللقيس حتى مدخل الدير، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتسهيل الوصول.

3. طريق عنّايا – دير مار شربل (طريق المسبحة):

تُستكمَل أعمال تأهيل وتزفيت الطريق المؤدّي إلى دير القديس شربل في عنّايا، انسجامًا مع الطابع الروحي للزيارة البابوية.

4. ساحة البيال – الواجهة البحرية:

تُجهَّز الساحة المخصّصة للاحتفال الليتورجي المركزي، مع تنظيم مسارات الدخول والخروج وتأمين حركة الحشود وفق أعلى معايير السلامة والجهوزية.

تنسيق بين الوزارات والهيئات

وأكدت وزارة الأشغال أنّ هذه الأعمال تُنفَّذ بتنسيق وثيق مع مجلس الإنماء والإعمار والجهات المعنيّة، وتخضع لمتابعة ميدانية دقيقة من الفرق الفنّية المختصّة في الوزارة، مشيرةً إلى أنّها تُنفّذ وفق المواصفات التقنية الحديثة التي تضمن استدامة البنى التحتية وسلامة المواطنين.

وختم البيان بالتأكيد على أنّ هذه التحضيرات تعبّر عن التزام الدولة اللبنانية بإنجاح هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع اللبنانيين على قيم الإيمان والوحدة.