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تحضيرا لجلسة ترسيم الحدود.. “شينكر” يصل بيروت اليوم

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2020 9:24 صباحًا
مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر

مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر

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يصل اليوم الموفد الأميركي ديفيد شينكر الى بيروت للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات ترسيم الحدود، الأربعاء، مصطحباً معه فريق عمله استعداداً للمشاركة في لقاء الناقورة. فيما لم يعلن لبنان رسمياً عن وفده المفاوض حتى الآن.

 

ونقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر مطلعة قولها أنّ السفارة الأميركية في بيروت لم تطلب بعد، وحتى ساعة متأخرة من ليل امس، اي موعد لشينكر مع اي مسؤول رسمي وعلى اي مستوى.

ولم تشأ المصادر الإشارة الى برنامج زيارة إذا وصَلَ شينكر قبل 48 ساعة على موعد الجلسة الأولى، وعما إذا كان سيلتقي أياً من المسؤولين اللبنانيين قبل اللقاء.

ولا يزال طلب شينكر بصورة تذكارية لجلسة التفاوض الأولى، التي ستجمع كل الأطراف لا يزال غير محسوم بعد، بين عدم الاعتراض من أطراف، والرفض القاطع من أطراف أخرى.

 

يشار إلى أن  قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتمع قبل أمس في مكتبه في اليرزة مع الوفد المكلف ملف التفاوض لترسيم الحدود.

وخلال الاجتماع، أعطى قائد الجيش التوجيهات الاساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. استنادا الى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية”.

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