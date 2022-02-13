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تحضيرا للانتخابات... ورشة عمل لـ"القوات"

13 - فبراير - 2022
حزب القوات اللبنانية

حزب القوات اللبنانية

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في إطار دعوة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للتعبئة العامة في الحزب تحضيرًا للانتخابات النيابية، نظم جهاز الانتخابات في “القوات” ورشة عمل حول الحملة الانتخابية للمرشحين الى الاستحقاق النيابي المقبل، شارك فيها عدد كبير من مرشحي حزب “القوات” مع منسقي المناطق ومسؤولي المكاتب الانتخابية ومسؤولي الحملة الانتخابية في هذه المناطق.

وتخلل الورشة، التي استمرت ليوم كامل، استعراض ومناقشة لأمثلة متنوعة من الحملات الانتخابية، تلاها عرض لخطة كل مرشح تبعا للنظرة السياسية العامة وصولا الى واقع المناطق وحاجاتها والدوائر الانتخابية، لتختتم الورشة بخلاصات وتوصيات للتطبيق والمتابعة لما بعد مرحلة الانتخابات.

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