تحضيرًا للمواجهة الشاملة.. عبد الله يطلب تخصيص الصليب الأحمر بالأموال الضرورية

أشار النائب بلال عبد الله إلى أنّ “جهدًا استثنائيًا يقوم به الصليب الأحمر اللبناني بقيادة الزميل أنطوان الزغبي وفريق عمله من كوادر ومتطوعين”.

عبد الله لفت في منشور عبر منصة “إكس” إلى أنّ هذا الجهد يأتي “تحضيرًا لحال المواجهة الشاملة مع العدو الإسرائيلي التي تقترب يومًا بعد يوم”.

وأضاف: “نطلب من الحكومة تخصيص المؤسسة بالأموال الضرورية لإنجاز التحضيرات، ومن القادرين التبرع والمساعدة”.

جهد استثنائي يقوم به الصليب الاحمر اللبناني بقيادة الزميل انطوان الزغبي وفريق عمله من كوادر ومتطوعين،

تحضيرا لحالة المواجهة الشاملة مع العدو الاسرائيلي التي تقترب يوما بعد يوم.

نطلب من الحكومة تخصيص المؤسسة بالاموال الضرورية لأنجاز التحضيرات،

ومن القادرين التبرع والمساعدة ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 15, 2023