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تحضيرًا للمواجهة الشاملة.. عبد الله يطلب تخصيص الصليب الأحمر بالأموال الضرورية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2023 10:37 صباحًا
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أشار النائب بلال عبد الله إلى أنّ “جهدًا استثنائيًا يقوم به الصليب الأحمر اللبناني بقيادة الزميل أنطوان الزغبي وفريق عمله من كوادر ومتطوعين”.

عبد الله لفت في منشور عبر منصة “إكس” إلى أنّ هذا الجهد يأتي “تحضيرًا لحال المواجهة الشاملة مع العدو الإسرائيلي التي تقترب يومًا بعد يوم”.

وأضاف: “نطلب من الحكومة تخصيص المؤسسة بالأموال الضرورية لإنجاز التحضيرات، ومن القادرين التبرع والمساعدة”.

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