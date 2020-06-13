تحطيم شاحنات “تهريب” تعود لأحد المقربين من النظام السوري وهو شقيق أحد نواب عكار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قام مجموعة من الشبان في مدينة طرابلس بعد ظهر اليوم بإيقاف 17 شاحنة ترافقها سيارة “خاصة” قادمة من العاصمة بيروت متجهة نحو سوريا، على أوتوستراد التبانه في طرابلس،

وحصل إشكالٌ بين سائقي الشاحنات والمحتجين، وتدخلت قوة من الجيش وعملت على ضبط الإشكال وتوقيف الشاحنات.

وفي هذا السياق، علم “ليبانون ديبايت” أن “الشاحنات التي تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين تعود لأحد المقربين من النظام السوري وهو شقيق أحد نواب عكار”.

وأفادت معلومات موقعنا، أن “مسؤولاً أمنيًا في الشمال هو من يُغطي مرور الشاحنات التي تهرب المواد الغذائية والطحين إلى سوريا